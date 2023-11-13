Клюкин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Алексей Петрович

Клюкин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

После 14.03.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.08.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Прасковья Ильинична Клюкина
Рождение ребёнка
13.03.1909

Дочь: Башкирова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1909

Жена: Клюкина Евдокия Сергеевна

в метрике дочери указано, что в законном браке
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.03.1909
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