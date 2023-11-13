Клюкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиПосле 14.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
05.08.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Прасковья Ильинична Клюкина
Рождение ребёнка
13.03.1909
Дочь: Башкирова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
До ?.03.1909
в метрике дочери указано, что в законном браке
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.03.1909