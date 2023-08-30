Zlatin (Lyulyev) Klara
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Lyulyev Yosif
Мать: Lyulyev Fira
Рождение ребёнка
1939
Сын: Zlatin Vova
Отец ребёнка: Zlatin Mulik (Misha)
Рождение ребёнка
14.02.1945
Рождение ребёнка
22.04.1951
Рождение ребёнка
23.04.1954
Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Смерть
1987