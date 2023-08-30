Zlatin (Lyulyev) Klara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zlatin (Lyulyev) Klara

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Lyulyev Yosif

Мать: Lyulyev Fira

Рождение ребёнка
1939

Сын: Zlatin Vova

Отец ребёнка: Zlatin Mulik (Misha)

Рождение ребёнка
14.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zlatin Mulik (Misha)

Рождение ребёнка
22.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zlatin Mulik (Misha)

Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zlatin Mulik (Misha)

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Смерть
1987
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