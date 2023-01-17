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Столбов Александр Парфенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Столбов Парфен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Столбов Нестер Александрович

Мать ребёнка: Варвара Гудина

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Столбова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Варвара Гудина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Столбов Никита Александрович

Мать ребёнка: Варвара Гудина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Столбов Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Варвара Гудина

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Варвара Гудина

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Гудина

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