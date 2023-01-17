Столбов Александр Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Столбов Парфен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Столбов Нестер Александрович
Мать ребёнка: Варвара Гудина
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Столбова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Варвара Гудина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Столбов Никита Александрович
Мать ребёнка: Варвара Гудина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Столбов Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Варвара Гудина
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Варвара Гудина
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Гудина