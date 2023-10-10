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Фомин Иван

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1918

Сын: Фомин Тихон

Мать ребёнка: Фомина Вера

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Митрофан

Мать ребёнка: Фомина Вера

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Андрей

Мать ребёнка: Фомина Вера

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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