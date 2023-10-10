Фомин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1918
Сын: Фомин Тихон
Мать ребёнка: Фомина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Митрофан
Мать ребёнка: Фомина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Андрей
Мать ребёнка: Фомина Вера
Смерть
Неизвестно