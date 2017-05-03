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Хахалева (Иванова) Светлана Сергеевна
Хахалева (Иванова) Светлана Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Пол
Женский
Отец
Иванов Сергей Васильевич
1937 г.р.
Мать
Иванова Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Иванов Сергей Васильевич
Мать:
Иванова Назарова Екатерина Даниловна
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