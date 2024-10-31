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Казанцев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Агафья

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Казанцева Агафья

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Казанцев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Казанцева Агафья

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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