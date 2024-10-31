Казанцев Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Агафья
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Казанцева Агафья
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Казанцева Агафья
Смерть
Неизвестно