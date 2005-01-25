Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1911
Дата смерти25.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.150
Сын: Фатюшин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение
17.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Суровцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
17.06.1937
Сын: Фатюшин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
02.08.1940
Дочь: Половникова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Степняк, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.06.1944
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1947
Сын: Фатюшин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович
Смерть
25.01.2005
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область