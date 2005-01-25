Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатюшина (Подманкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1911

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.150

Сын: Фатюшин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение
17.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Суровцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
17.06.1937

Сын: Фатюшин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
02.08.1940

Дочь: Половникова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Степняк, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.06.1944

Сын: Фатюшин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.11.1947

Сын: Фатюшин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фатюшин Василий Гаврилович

Смерть
25.01.2005
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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