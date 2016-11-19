Шаяхметова Валия (Валентина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти19.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1969
Дочь: Миннахметова Алия Нигматжановна
Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович
Рождение ребёнка
06.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович
Смерть
19.11.2016