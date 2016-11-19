Шаяхметова Валия (Валентина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова Валия (Валентина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

19.11.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Рождение ребёнка
11.10.1969

Дочь: Миннахметова Алия Нигматжановна

Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1971

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Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаяхметов Нигматжан Мехамметханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.11.2016

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