Зрилина Елена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.
Сын: Зрилин (ильин) Павел Иванов
Отец ребёнка: Зрилин Иван Константинов
№24 9(10) декабря 1867 года Павел, родители села Лемети господ Соловцевых крестьянин Иван Константинов Зрилин и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники того же села и господ крестьянин Козьма ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зрилин Иван Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно