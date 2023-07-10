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Зрилина Елена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.

Сын: Зрилин (ильин) Павел Иванов

Отец ребёнка: Зрилин Иван Константинов

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№24 9(10) декабря 1867 года Павел, родители села Лемети господ Соловцевых крестьянин Иван Константинов Зрилин и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники того же села и господ крестьянин Козьма ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зрилин Иван Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зрилин Иван Константинов

Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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