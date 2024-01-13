Петрович Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрович Елена Андреевна

Петрович Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1834 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1834

Сын: Петрович Стефан Павлович

Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Павел Леонтьевич

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