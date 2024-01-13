Петрович Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1834
Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрович Павел Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно