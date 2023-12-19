Коновалов Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Коновалова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Коновалов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна
Смерть
2003