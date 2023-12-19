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Коновалов Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Коновалова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Коновалов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Коновалова (Курицына) Ольга Ивановна

Смерть
2003

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