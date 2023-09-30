Погорелой Харитон Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Погорелой Сидор Семенович
Мать: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Харитоновна
Мать ребёнка: Праскевья Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара Харитоновна
Мать ребёнка: Праскевья Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Погорелой Степан Харитонович
Мать ребёнка: Праскевья Андреевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Погорелой Яков Харитонович
Мать ребёнка: Праскевья Андреевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Праскевья Андреевна