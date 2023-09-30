Погорелой Харитон Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелой Харитон Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Погорелой Сидор Семенович

Мать: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Харитоновна

Мать ребёнка: Праскевья Андреевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара Харитоновна

Мать ребёнка: Праскевья Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Погорелой Степан Харитонович

Мать ребёнка: Праскевья Андреевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Погорелой Яков Харитонович

Мать ребёнка: Праскевья Андреевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Праскевья Андреевна

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