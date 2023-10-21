Перфильева (Фролова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Фролова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Фролов Тимофей Григорьевич

Мать: Фролова Евлампия Калистратовна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1940

Сын: Перфильев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Перфильев Григорий Захарович

Демидовка, Уфимский район
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окунев Фёдор

Ст. Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Григорий Захарович

Смерть
Неизвестно
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