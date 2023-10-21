Перфильева (Фролова) Анна Тимофеевна
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1940
Сын: Перфильев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Перфильев Григорий Захарович
Демидовка, Уфимский район
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окунев Фёдор
Ст. Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окунев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно