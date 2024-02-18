Бограшев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бограшев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бограшов Николай

Мать: Бограшева Светлана Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
27.10.1989

Сын: Бограшев Станислав Александрович

Мать ребёнка: Абсалямова Галина Викторовна

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