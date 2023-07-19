Крюкова (Сырцова) Анна Трофимова
Место рожденияд. Сырцова, Богатенский уезд, Курская губерния
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сырцова, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип
Смерть
Неизвестно