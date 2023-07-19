Крюкова (Сырцова) Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Сырцова) Анна Трофимова

Место рождения

д. Сырцова, Богатенский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сырцова, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1754

Сын: Крюков Ларион Гаврилов

Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Крюков Филип Гаврилов

Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Крюков Анисим Гаврилов

Отец ребёнка: Крюков Гавриил Андреев

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Гавриил Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип

Смерть
Неизвестно
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