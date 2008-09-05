Солдатова (Юдина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1948
Дата смерти05.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Юрий (Егор) Павлович
Смерть
05.09.2008
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область