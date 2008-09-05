Солдатова (Юдина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Юдина) Анна Григорьевна

Место рождения

Кадыковка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.01.1948

Дата смерти

05.09.2008

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1948

Отец: Юдин Григорий Акимович

Мать: Юдина (Кожеченкова) Елена Васильевна

Кадыковка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Юрий (Егор) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Юрий (Егор) Павлович

Смерть
05.09.2008
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

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