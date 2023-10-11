Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Шкаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкаев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкаев Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно