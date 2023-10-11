Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Алексеевна

Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Шкаев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкаев Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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