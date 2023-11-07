Борисенков Валерий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенков Валерий Игоревич

Борисенков Валерий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961

Отец: Борисенков Игорь Иванович

Мать: Борисенкова Ольга

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Борисенкова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Борисенкова Лариса

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Борисенкова Олеся Валерьевна

Мать ребёнка: Борисенкова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова Лариса

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close