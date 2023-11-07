Борисенков Валерий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1961
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961
Отец: Борисенков Игорь Иванович
Мать: Борисенкова Ольга
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Борисенкова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Борисенкова Лариса
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Борисенкова Олеся Валерьевна
Мать ребёнка: Борисенкова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисенкова Лариса