Белябля ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Белябля Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белябля Галина Михайловна
Отец ребёнка: Белябля Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белябля Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Белябля Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белябля Михаил
Смерть
Неизвестно