Белябля ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белябля ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белябля Петр Михайлович

Отец ребёнка: Белябля Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белябля Галина Михайловна

Отец ребёнка: Белябля Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белябля Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Белябля Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белябля Михаил

Смерть
Неизвестно
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