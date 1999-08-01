Дудкина (Дудкина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1938
Дата смерти?.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938
Отец: Дудкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно