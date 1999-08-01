Дудкина (Дудкина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудкина (Дудкина) Александра

Дудкина (Дудкина) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1938

Дата смерти

?.08.1999

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938

Отец: Дудкин Иван Яковлевич

Мать: Дудкина Клавдия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.