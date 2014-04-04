Нагаева Милана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева Милана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2014

Отец: не указан

Мать: Нагаева Вера Сергеевна

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