Тарлов Давид Лейбов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Жена: Тарлова Сара
Рождение ребёнка
Около 13.10.1883
Дочь: Эдельштейн Лия Давидовна
Мать ребёнка: Тарлова Сара
Рождение ребёнка
14.11.1904
Сын: Tarlow Benjamin D.
Мать ребёнка: Тарлова Сара
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1917