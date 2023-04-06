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Тарлов Давид Лейбов

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Тарлова Сара

Рождение ребёнка
Около 13.10.1883

Дочь: Эдельштейн Лия Давидовна

Мать ребёнка: Тарлова Сара

Рождение ребёнка
14.11.1904

Сын: Tarlow Benjamin D.

Мать ребёнка: Тарлова Сара

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1917
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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