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Пивкин Валерий
Пивкин Валерий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пивкин Анатолий Николаевич
1951 г.р.
Мать
Пивкина Елена Михайловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пивкин Анатолий Николаевич
Мать:
Пивкина Елена Михайловна
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