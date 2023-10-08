Удалова Федосья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Рюмкина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удалов Иван Иванович
Смерть
1948