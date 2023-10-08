Удалова Федосья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова Федосья Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Богдан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Рюмкина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Удалов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удалов Иван Иванович

Смерть
1948
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