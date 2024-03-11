Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Викентий Иванов

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашиничев Иван Давидович

Смерть
Неизвестно
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