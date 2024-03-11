Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Викентий Иванов
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно