Седунов Исидор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунов Исидор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седунов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Седунов Владимир Исидорович

Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1919

Дочь: Надежда Исидоровна

Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.02.1922

Дочь: Ираида Исидоровна

Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна

село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седунова Елена Симеоновна

Смерть
Неизвестно
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