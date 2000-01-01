Седунов Исидор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седунов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Седунов Владимир Исидорович
Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1919
Дочь: Надежда Исидоровна
Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.02.1922
Дочь: Ираида Исидоровна
Мать ребёнка: Седунова Елена Симеоновна
село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно