Курылева Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курылева Раиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1940

Сын: Курылев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич

Военная награда
22.08.1945
Медаль "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
18.12.1945

Дочь: Покусаева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Бессарабова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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