Курылева Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1940
Сын: Курылев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич
Военная награда
22.08.1945
Медаль "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
18.12.1945
Дочь: Покусаева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Бессарабова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Курылев Александр Юрьевич
Смерть
Неизвестно