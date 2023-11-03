Барнашев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барнашев Сын
Мать ребёнка: жена1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барнашев Артур
Мать ребёнка: жена1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барнашев Эльдар Валериевич
Мать ребёнка: Барнашева Галина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно