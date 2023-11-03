Барнашев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарнашев Валерий

Барнашев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барнашев Сын

Мать ребёнка: жена1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барнашев Артур

Мать ребёнка: жена1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барнашев Эльдар Валериевич

Мать ребёнка: Барнашева Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барнашева Галина Анатольевна

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