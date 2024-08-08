Супряга (Живановская) Евгения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1906 ст.
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №27, стр. 53
Рождение ребёнка
28.07.1907
Отец ребёнка: Супряга Захарий Васильев
Поповка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №30, стр. 28
Смерть
Неизвестно