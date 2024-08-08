Супряга (Живановская) Евгения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супряга (Живановская) Евгения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1906 ст.

Муж: Супряга Захарий Васильев

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №27, стр. 53
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Супряга Петр Захарович

Отец ребёнка: Супряга Захарий Васильев

Поповка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №30, стр. 28
Смерть
Неизвестно

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