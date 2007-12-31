Карташов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1955
Рождение ребёнка
21.04.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.12.2007