Карташов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташова Раиса Николаевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташова Раиса Николаевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карташова Раиса Николаевна

Смерть
31.12.2007
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