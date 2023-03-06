Хрыстина (Савенко) Софья Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Савенко Демьян Иосифович
Мать: Савенко Марфа Семёновна
Бракосочетание
15.10.1906
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Хрыстин Василий Терентьевич
Голенищево, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Хрыстин Василий Терентьевич
Смерть
Неизвестно