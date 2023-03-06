Хрыстина (Савенко) Софья Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрыстина (Савенко) Софья Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Савенко Демьян Иосифович

Мать: Савенко Марфа Семёновна

Бракосочетание
15.10.1906

Муж: Хрыстин Василий Терентьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Сын: Хрыстин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Хрыстин Василий Терентьевич

Голенищево, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Хрыстин Василий Терентьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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