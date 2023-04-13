Уколов Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Роман Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Уколов Степан Романович

Мать ребёнка: Уколова Анна Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Николай Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Александр Романович

Мать ребёнка: Уколова Анна Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Михаил Романович

Мать ребёнка: Уколова Анна Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Петр Романович

Мать ребёнка: Уколова Анна Иосиповна

Смерть
Неизвестно
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