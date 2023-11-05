Соболев Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1917
Дата смерти15.08.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1917
Отец: Соболев Павел
Рождение ребёнка
16.06.1949
Мать ребёнка: Соболева Марианна (Мара) Владимировна
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Соболева Александра (Шура) Евгеньевна
Мать ребёнка: Соболева Марианна (Мара) Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1991
Похороны
Неизвестно
Пятницкое