Соболев Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1917

Дата смерти

15.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1917

Отец: Соболев Павел

Мать: Соболева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1949

Сын: Соболев Юлиан Евгеньевич

Мать ребёнка: Соболева Марианна (Мара) Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Соболева Александра (Шура) Евгеньевна

Мать ребёнка: Соболева Марианна (Мара) Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Марианна (Мара) Владимировна

Смерть
15.08.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое
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