- Савелий / Савва Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Савелий / Савва Иванович

- Савелий / Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

После 18.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1815 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835 ст.

Жена: - Мария Епифановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: - Иван Савельевич / Саввич

Мать ребёнка: - Мария Епифановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: - Никандр Савельевич / Саввич

Мать ребёнка: - Мария Епифановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 18.03.1883 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close