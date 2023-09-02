- Савелий / Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиПосле 18.03.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Жена: - Мария Епифановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: - Иван Савельевич / Саввич
Мать ребёнка: - Мария Епифановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: - Никандр Савельевич / Саввич
Мать ребёнка: - Мария Епифановна
Смерть
После 18.03.1883 ст.