Корнеев - Карпов Семён Васильев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти03.01.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Евфросиния Семёнова
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
13.01.1897
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
01.10.1899
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
28.01.1903
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
25.06.1907
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Рождение ребёнка
09.05.1909
Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)
Смерть
03.01.1914
Причина смерти: от чахотки