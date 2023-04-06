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Корнеев - Карпов Семён Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

03.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Евфросиния Семёнова

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
13.01.1897

Сын: Корнеев Стефан Семёнов

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Корнеев Павел Семёнов

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Корнеев Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Карпов Николай Семёнов

Мать ребёнка: Корнеева - Карпова Ольга (Матвеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.01.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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