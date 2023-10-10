Некрасова (-) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Евдокия Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

18.07.1825

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1799

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1801

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1803

Сын: Некрасов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1804

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1806

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1809

Сын: Некрасов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1809

Сын: Некрасов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1812

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.07.1825
Причина смерти: чахоткою
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