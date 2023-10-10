Некрасова (-) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти18.07.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1799
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
18.09.1801
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
01.10.1803
Сын: Некрасов Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
04.09.1804
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
02.01.1806
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
04.11.1809
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
04.11.1809
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
02.09.1812
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Алексеев
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1825
Причина смерти: чахоткою