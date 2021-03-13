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Хабибуллин Амирхан Артурович
Хабибуллин Амирхан Артурович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
13.03.2021
Пол
Мужской
Отец
Хабибуллин Артур Минигазимович
1989 г.р.
Мать
Хабибуллина Айгуль Рифатовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2021
Отец:
Хабибуллин Артур Минигазимович
Мать:
Хабибуллина Айгуль Рифатовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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