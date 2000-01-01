Березкина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Березкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Березкин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Березкина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Березкин Михаил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно