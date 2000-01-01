Березкина Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березкина Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Березкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Березкин Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Березкина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Березкин Михаил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Михаил Осипович

Смерть
Неизвестно
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