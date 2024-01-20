Патракеева (Решетникова) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1913
Сын: Патрикеев Василий Никонорович
Отец ребёнка: Патракеев Никонор Никонович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Патракеев Иван Никонорович
Отец ребёнка: Патракеев Никонор Никонович
Смерть
Неизвестно