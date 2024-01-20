Патракеева (Решетникова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатракеева (Решетникова) Варвара Степановна

Патракеева (Решетникова) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Муж: Патракеев Никонор Никонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Патрикеев Василий Никонорович

Отец ребёнка: Патракеев Никонор Никонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Патракеев Иван Никонорович

Отец ребёнка: Патракеев Никонор Никонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close