Петр Первый алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Первый алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: алексей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова елизавета петровна

Мать ребёнка: екатерина 1

Смерть
Неизвестно
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