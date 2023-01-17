Ильин Андрей Ильич
Место рожденияПоддорский район, Новгородская область, Россия
Дата рождения1905
Дата смерти03.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Поддорский район, Новгородская область, Россия
Родился в Поддорском районе Ленинградской (ныне Новгородской) области, предположительно в селе Поддорье. Переехал и работал в городе Старая Русса Ленинградской (ныне Новгородской) области.
Рождение ребёнка
15.08.1937
Дочь: Клочко Кира Андреевна
Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1941
Дочь: Антонова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
С 1 августа 1927 года город Старая Русса вошла в состав Новгородского округа Ленинградской области, став административным центром новообразованного Старорусского района. 23 июля 1930 года деление на о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1943
село Богородичное, Сталинская (ныне Донецкая) область, Славянский район, Украина
Во время Великой Отечественной войны с 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была оккупирована немецкими войсками. Приблизительно в июле-августе 1941 года сначала эвакуировал семью,... Показать все