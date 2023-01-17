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Ильин Андрей Ильич

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Место рождения

Поддорский район, Новгородская область, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

03.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Поддорский район, Новгородская область, Россия
Родился в Поддорском районе Ленинградской (ныне Новгородской) области, предположительно в селе Поддорье. Переехал и работал в городе Старая Русса Ленинградской (ныне Новгородской) области.
Рождение ребёнка
15.08.1937

Дочь: Клочко Кира Андреевна

Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1941

Дочь: Антонова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Максимова Тамара Александровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
С 1 августа 1927 года город Старая Русса вошла в состав Новгородского округа Ленинградской области, став административным центром новообразованного Старорусского района. 23 июля 1930 года деление на о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Тамара Александровна

Смерть
03.08.1943
село Богородичное, Сталинская (ныне Донецкая) область, Славянский район, Украина
Во время Великой Отечественной войны с 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была оккупирована немецкими войсками. Приблизительно в июле-августе 1941 года сначала эвакуировал семью,... Показать все
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