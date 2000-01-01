Бельмас (Коробкова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1941
Дочь: Лежнина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнусова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шешегова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно