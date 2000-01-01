Бельмас (Коробкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельмас (Коробкова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1941

Дочь: Лежнина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнусова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шешегова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бельмас Иван Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельмас Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
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