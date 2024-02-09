Матрёна Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
1821-1822 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
1843-1851 год рождения. Скорее всего 1843, как у его жены.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гуськова Лукерья Кузьминична
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
1846-1847 год рождения
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Гуськова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гуськова Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович
Смерть
Неизвестно