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Матрёна Ипатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

1821-1822 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гуськов Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

1843-1851 год рождения. Скорее всего 1843, как у его жены.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гуськова Лукерья Кузьминична

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

1846-1847 год рождения
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гуськов Харитон Кузьмич

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Гуськова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гуськова Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуськов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Гуськов Казьма (Козьма) Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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