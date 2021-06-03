Прытов Виталий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытов Виталий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прытов Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Прытова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна

Смерть
03.06.2021

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