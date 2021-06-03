Прытов Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прытов Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Прытова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Прытова (Смирнова) Нина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2021