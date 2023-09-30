Грачева-Шеина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грачев Николай Александрович
Мать: Грачева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Шеин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеина Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шеин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеин Евгений