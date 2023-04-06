Тронин Никанор Васильев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Никанорова
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евфимия Никанорова
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тронин Павел (Никанорович)
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Евдокия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1839