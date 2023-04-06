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Тронин Никанор Васильев

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Место рождения

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Тронин Василий Прокопиев

Мать: Тронина Алкулина Георгиевна

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Никанорова

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евфимия Никанорова

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тронин Павел (Никанорович)

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Яковлева

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Евдокия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1839
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