Сухова (Дурдина) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Дурдина) Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

08.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Дурдин Андрей Иванов

Мать: Дурдина Анастасия Петрова

Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Сухов Филипп Дмитриев

М 20. Ж 18
Рождение ребёнка
13.04.1863

Сын: Сухов Василий Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
09.11.1864

Сын: Сухов Порфирий Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
10.11.1865

Сын: Сухов Матвей Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сухов Михаил Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
22.11.1874

Сын: Сухов Филлимон Григорий Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
27.12.1875

Сын: Сухов Петр Филиппов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
20.05.1878

Сын: Сухов Константин Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
05.09.1879

Сын: Сухов Захар Филипов

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.06.1882

Дочь: Анна Филипова

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
06.07.1883

Дочь: Ульяна Филипова

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Рождение ребёнка
16.01.1885

Дочь: Трофимова Татьяна Филипова

Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев

Смерть
08.11.1898
53 года, от разрыва сердца
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