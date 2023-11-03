Сухова (Дурдина) Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти08.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Дурдин Андрей Иванов
Бракосочетание
07.02.1862
М 20. Ж 18
Рождение ребёнка
13.04.1863
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
09.11.1864
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
10.11.1865
Сын: Сухов Матвей Филипов
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сухов Михаил Филипов
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
22.11.1874
Сын: Сухов Филлимон Григорий Филипов
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
27.12.1875
Сын: Сухов Петр Филиппов
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
20.05.1878
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
05.09.1879
Сын: Сухов Захар Филипов
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1882
Дочь: Анна Филипова
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
06.07.1883
Дочь: Ульяна Филипова
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Рождение ребёнка
16.01.1885
Дочь: Трофимова Татьяна Филипова
Отец ребёнка: Сухов Филипп Дмитриев
Смерть
08.11.1898
53 года, от разрыва сердца