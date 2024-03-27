Бекетов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Бекетов Иван
Мать: Бекетова Гликерия
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
Около 1904
Рождение ребёнка
Около 1908
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бекетова ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бекетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бекетова ?
Смерть
Неизвестно