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Бекетов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Около 1897 г.р.
Около 1904 г.р.
Около 1908 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1912 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Бекетов Иван

Мать: Бекетова Гликерия

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Бекетов ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бекетова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова ?

Смерть
Неизвестно
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