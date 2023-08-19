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Ермохин Александр
Ермохин Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Ермохина (Солдатова) Нина
Дети
(Ермохина) Валентина
(Ермохина) Ольга
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
Ермохина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Валентина
Мать ребёнка:
?
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