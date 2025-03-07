Смирнов Артемий (Артюшка) Ярофеев
Место рожденияпоч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Смирнов Ерофей (Ярофейко) Михайлов
Мать: не указана
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Смирнов Софрон (Софонко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Смирнов Ефрем (Ефремко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Смирнов Фрол (Фролко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678