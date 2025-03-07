Смирнов Артемий (Артюшка) Ярофеев После 1646 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Артемий (Артюшка) Ярофеев

Место рождения

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Смирнов Ерофей (Ярофейко) Михайлов

Мать: не указана

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Смирнов Софрон (Софонко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Смирнов Ефрем (Ефремко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Смирнов Фрол (Фролко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678

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